Brandweer moet drie mensen uit gebouw halen bij keukenbrand: één bewoner ernstig gewond

Deurne - De Antwerpse brandweer rukte in de nacht van zaterdag op zondag uit naar de Herentalsebaan in Deurne. Daar woedde een keukenbrand. Drie bewoners raakten niet op eigen kracht buiten en zijn geëvacueerd door de brandweer. Eén is er erg aan toe en wordt in een kunstmatige coma gehouden.

“Het betrof een keukenbrand op de eerste verdieping. Toen wij daar aan kwamen rond 1u was er al sprake van erg veel rookontwikkeling. Opvallend was dat er helaas geen rookmelder aanwezig was, waardoor de rook waarschijnlijk te lang vrij spel heeft gekregen”, aldus Jasmien O van de Antwerpse brandweer.