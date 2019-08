Razvan Marin (ex-Standard) kent moeilijke start bij Ajax: “Hij speelt waanzinnig slecht, maar geef hem tijd”

Standard incasseerde eerder dit jaar een slordige 12,5 miljoen euro van Ajax voor de 23-jarige Razvan Marin. De Roemeense middenvelder moet bij de Nederlandse kampioen het middenveld versterken. Geen makkelijke opdracht als je weet dat men bij Ajax het pas vertrokken supertalent Frenkie De Jong probeert te vergeten. Marin valt voorlopig door de mand, oordeelt VI-analist Marco Timmer.

In de competitie begon Ajax weliswaar met een 7 op 9, maar eerder deze week speelde het gelijk (0-0) tegen het Cypriotische APOEL Nicosia in de play-offs om de Champions League te bereiken. “Vooral op het middenveld lukt het nog niet”, stelt Marco Timmer van Voetbal International in zijn analyse. “Vooral voor Razvan Marin wil het nog niet lukken. Hij lijkt wat handelingssnelheid te ontbreken. Tegen Nicosia was hij één van de zwaksten. Een heel ongelukkige wedstrijd, heel slecht eigenlijk: hij bracht zichzelf steeds in de problemen en pakte daardoor ook een domme gele kaart.”

Verschillende speelstijlen

“Marin is op dit moment een bijzonder geval, omdat coach Erik Ten Hag erg met hem bezig is. Hij moet dominant zijn aan de bal, goed zijn op de helft van de tegenstander. Tegen VVV in de Eredivisie deed hij dat redelijk, tegen Nicosia heel slecht. Hoe dat komt? Hij heeft gewoon echt veel tijd nodig. En dat heeft te maken met het verschil in speelstijl tussen Standard en Ajax.”

Timmer legt ook haarfijn uit waar het verschil tussen beide clubs zit. “In België speelde hij vaak in een systeem met de punt naar achteren en was hij één van de mannen die voor de nummer zes speelde. Bij Ajax is hij daarentegen één van de twee controleurs op het middenveld, en dat is iets helemaal anders. Hij heeft te maken met Donny van de Beek die voor hem speelt en spits Dusan Tadic, die allebei de ruimtes opvullen. Terwijl Marin in België bekendstond als een zogenaamde box-to-boxspeler die alle gaten dichtliep. Ik vind dat we hem wat tijd moeten gunnen. Hij was tegen Nicosia inderdaad waanzinnig slecht, maar het is veel te vroeg om hem nu al af te schrijven. Terwijl sommigen dat nu al doen.”