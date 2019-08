Pornoster maakt het backstage iets té bont op Kamping Kitsch, zes festivalgangers in de cel

Kortrijk - Kamping Kitsch verliep al bij al zedig. De organisatoren hadden er alles aan gedaan om overlast te vermijden. Hier en daar liep het toch nog mis. De drugshond controleerde 1300 van de 20.000 feestvierders aan de ingang. Bij 84 werden sporen van drugs gevonden. 44 van die 84 hadden er effectief bij. Zij werden de toegang geweigerd en moesten ter plaatse hun boete betalen. Er werden 6 personen meegenomen om af te koelen in de cel. Van 5 was dat omwille van openbare dronkenschap en 1 omwille van het verstoren van de openbare orde.

Er is één proces-verbaal opgemaakt voor drugshandel. Bij het meldpunt kwam één klacht binnen voor aanranding eerbaarheid. Iemand kneep een vrouw flink in de billen en een andere ‘fotograaf’ wou een foto met blote borsten. De man maakte zelf de bovenkleding los van zijn model, zonder toestemming.

Foto: BELGA

Backstage was de politie er ook als de kippen bij toen pornoster Ashley Moore beeldjes wou schieten die niets aan de verbeelding overlieten, zogenaamd om een film te maken. De politie trad onmiddellijk op. Er waren drie meldingen van nachtlawaai. De hulpdiensten hadden wel veel werk toen de zon blakerde. Het aantal agenten dat werd ingezet was een veelvoud van deze die Alcatraz bedienden. “Geef ons dus maar de muziek van Alcatraz”, zei een omwonende, “al is Kamping Kitsch maar één dag ‘margi’ en zie je wat.”

