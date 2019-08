Maarkedal - Bij het afdalen van de Ganzenberg in Schorisse, een deelgemeente van Maarkedal, is een fietser levensgevaarlijk gewond geraakt.

Een groepje van 15 wielertoeristen reed de helling naar beneden, een fietser raakte in paniek en begon hard te remmen. Daardoor haakten verschillende fietsers in elkaar, een kwam hard in de zijkant terecht. Hij werd levensgevaarlijk gewond naar het UZ Gent gevoerd.