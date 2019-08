Als rekeningrijden er komt, organiseert Jean-Marie Dedecker een mars naar Brussel: “Dan trek ik mijn geel hesje aan”

Rekeningrijden: geen beter onderwerp om Jean-Marie Dedecker op zijn paard te krijgen. Het gebeurde zondagmiddag andermaal in VTM Nieuws. “Ik ben het zat”, sprak hij. “Als ze dat rekeningrijden invoeren, doe ik een geel hesje aan en organiseer ik een mars naar Brussel.”

Afgelopen week dook het onderwerp rekeningrijden plots weer op. De slimme kilometerheffing die eerder door N-VA begraven werd en nu door CD&V weer bovengehaald wordt. Het is een van die twistpunten waar de politieke partijen in ons land het maar niet over eens worden.

In de studio van VTM Nieuws zei onafhankelijk Kamerlid Jean-Marie Dedecker, die bij de verkiezingen opkwam op de lijst van N-VA in West-Vlaanderen, dat het onderwerp hem heel hard beroert. “Mijn haren komen daarvan overeind”, aldus Dedecker. Afgelopen week had hij daarom nog contact met Theo Francken. “Ze hebben me gebeld en klaar en duidelijk gezegd dat er geen hogere belastingen zullen zijn voor N-VA. De fiscaliteit zal veranderen op basis van de Europese richtlijnen, maar het zal de automobilist niets kosten.”

Dedecker blijft bij zijn standpunt. “Men moet stoppen met de automobilist te gebruiken als melkkoe van de Wetstraat. De automobilisten betalen al zoveel, en bij elke nieuwe regering wordt hij meer belast. Terwijl er geen enkel alternatief is. Voor mij is mijn auto zoals een hamer voor een timmerman of een truweel voor een metser.” Hij roept daarom op voor alternatieven. “Want de overheid heeft al die files zelf veroorzaakt.”

Als het rekeningrijden er effectief komt, plant Dedecker een actie. “Dan doe ik mijn geel hesje aan en organiseer ik een mars naar Brussel.”

Dedecker gaf toen hem gevraagd werd naar eventuele nieuwe federale verkiezingen ook nog mee dat hij in dat geval zijn eigen partij, Lijst Dedecker, nieuw leven zou willen inblazen. “