En plots wordt je rit naar het werk verstoord door… een slapende olifant op het midden van de weg

Een obstakel tegenkomen op het midden van de weg: het overkomt iedere bestuurder weleens. Maar een slapende olifant? Dat is zelfs voor deze man in Thailand verre van dagelijkse kost. Op weg naar zijn werk kreeg hij vorige week deze kanjer in de gaten. “Kan je alstublieft vertrekken?”, zei de man nog, in de hoop dat hij nog op tijd op kantoor zou aankomen.

Dat lukte hem echter niet. Pas twintig minuten nadat hij de olifant opmerkte, werd het dier wakker. “Ondanks dat ik te laat op het werk was, ben ik wel blij om hem van dichtbij te hebben gezien”, vertelde hij nog. Volgens de lokale parkwachters zou de olifant genaamd Nga-Thong wel vaker op de weg liggen om wat warmte op te zoeken. “Hij laat zich niet graag zien wanneer het druk is op de weg, het gros van de tijd zijn het dus de parkwachter die hem te zien krijgen”, klinkt het. “Hij is doorgaans ook erg schuw.”

