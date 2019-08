Nachtmerrie voor baasjes: twee Engelse buldogs vergiftigd en gedumpt in vijver

Eliksem - Mario Gasia en Diana Gillet uit Attenhoven beleefden deze week een nachtmerrie. Het koppel stelde vast dat hun twee Engelse buldogs Max en Maxima in de nacht van donderdag op vrijdag werden vergiftigd. Ze werden allebei dood aangetroffen in vijver De Beemden.

Van zodra Mario en Diana vrijdag opmerkten dat hun honden waren verdwenen, begonnen ze een zoekactie. Kort nadien volgde de melding dat een van de buldogs in het water was aangetroffen. “We hoopten dat een van de twee misschien nog in leven zou zijn”, vertelde Mario aan ROB-tv. “We hebben het hele domein afgezocht, en toen heb ik zelf vastgesteld dat ook de andere hond in het water lag.” De politie van Tienen onderzoekt momenteel de zaak. Van de mogelijke dader is voorlopig geen spoor.

LEES OOK. Dierenbeulen slaan genadeloos toe: Engelse buldogs Max en Maxima vergiftigd en gedumpt in vijver