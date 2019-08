“Altijd tweede, nooit de gele trui”: vijf dingen die je moet weten over Didier Reynders

Het is gebeurd. Didier Reynders (MR) heeft eindelijk zijn Europese topjob vast. Het orgelpunt van een bijna ongeziene carrière van 20 jaar in de Belgische toppolitiek. Niets leek hem te deren, wat hem de bijnaam “Teflon Didier” opleverde. En een adresboekje om u tegen te zeggen. Alleen die Europese uitweg bleef tergend lang gesloten. Tot nu. Didier Reynders in vijf trefwoorden.