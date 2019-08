Kandidaat-gemeenteraadslid shockeert met racistische uitspraak: “Onze gemeente zo blank mogelijk houden”

De Amerikaanse Jean Cramer kwam donderdag tijdens een bijeenkomst van kandidaat-gemeenteraadsleden in de staat Michigan met shockerende uitspraken op de proppen. “Marysville moet een zo blank mogelijke gemeenschap blijven”, zei ze onder meer. De overige kandidaten veroordeelden haar reactie onmiddellijk.

De 67-jarige dame kreeg de kans om te antwoorden op een vraag over diversiteit in de stad Marysville. Veel verduidelijking over haar standpunt gaf ze evenwel niet. “We moeten zo blank mogelijk blijven. Of met andere woorden: geen mensen die in het buitenland geboren zijn.” De andere kandidaten maakten snel duidelijk dat Cramer de enige was die er zo over dacht. “Ik ben even op de kalender aan het kijken om er zeker van te zijn dat het nog steeds 2019 is”, aldus Mike Delsing, die naast haar zat. “Er is niets mis met diversiteit”, klonk het bij nog een andere kandidaat.

Ook na de bijeenkomst bleef Cramer de controverse opzoeken. Zo meldde ze aan the Port Huron Times dat ze “niet tegen zwarten is”, maar wel erin gelooft dat “getrouwde koppels van dezelfde afkomst moeten zijn”. De verkiezingen vinden er plaats in november.

bekijk ook

Trump reageert op aantijgingen van racisme na tweets: “Het kan me niet schelen, mensen geven me gelijk”

Leuvense studente krijgt te maken met racisme op de bus, maar bijt flink van zich af

Schokkend geval van racisme op openbaar vervoer: man doet aap na om zwarte passagier te beledigen