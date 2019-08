In de Zwitserse Alpen is een klein vliegtuigje neergestort. De drie inzittenden, een piloot, de begeleider en een kind, kwamen daarbij om het leven.

Het ongeval deed zich voor in de buurt van de Simplonpas in het kanton Wallis. Omstreeks 9.00 uur steeg het toestel, van het type Piper, op vanaf een vliegveld in het kanton Vaud met bestemming was Italië. Om nog onbekende redenen stortte het vliegtuig omstreeks 10.25 uur neer.