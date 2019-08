Zonnig weekend lokt 275.000 dagjestoeristen naar de kust

Het voorbije weekend was een topweekend voor de kust. Zo’n 275.000 dagtoeristen zakten af naar de verschillende kuststeden met het mooie weer. Ook de hotelsector is tevreden.

De temperaturen liepen dit weekend op tot 29 graden en dat lokte heel wat dagjestoeristen naar de kust. “We hadden 275.000 mensen verwacht, en die verwachting werd ingelost”, klinkt het bij Dirk Marteel van Westtoer. “Dankzij het zonnige weer konden velen genieten van een heel aangenaam vakantiegevoel. Ook de vele evenementen aan de kust, zoals de Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort en het North Sea Beer Festival in Oostende konden velen bekoren. Kortom, een perfecte afsluiter van de vakantie.”

Ook de hotels zijn erg tevreden. “Vooraf hadden we gemikt op een bezettingsgraad van zo’n tachtig procent, maar dankzij de exotische temperaturen waren er erg veel lastminute boekingen”, vertelt Francis Bosschem van vzw Kusthotels. “Daardoor waren ongeveer 95 procent van alle kamers geboekt.”

Ook over de rest van de zomer is de sector tevreden. “Het was een normale zomer, met enkele topdagen in juli tijdens de hittegolf. Vorig jaar was nog iets beter, want toen hadden we zowel in juli als augustus zomerse temperaturen.”