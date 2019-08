Wesley Sneijder duikt kort na pensioen op in Utrecht met enkele kilootjes te veel

Wesley Sneijder is intussen twee weken voetballer af. De Nederlandse recordinternational volgde zondagnamiddag de wedstrijd FC Utrecht - VV Venlo vanop de loges en maakte niet meteen een fitte indruk meer.

Zijn laatste voetbalavontuur was er eentje in de zandbak bij het Qatarese Al-Gharafa SC. Dat de Nederlander toen al niet meer topniveau acteerde, was al duidelijk. Maar ook de kilootjes zijn er intussen stevig bijgekomen. Een cola en een ijsje waren zijn bestelling in Utrecht, maar aan zijn lijn te zijn is er in de voorbije weken ook al wel eens een broodje kroket gepasseerd.