Maxime Lestienne probeert de ref tot twee keer toe te misleiden en bekoopt dat met rode kaart

Vorige week was Maxime Lestienne nog de matchwinnaar voor Standard, maar in de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk liet de snelle aanvaller de Rouches stevig in de steek. Na twintig minuten liet ‘Mad Max’ zich er immers toe verleiden de bal met de arm in doel te werken. Niet slim als er een videoref toekijkt, en al helemaal niet slim als je eerder in de wedstrijd al geel hebt gekregen voor een overduidelijke schwalbe.