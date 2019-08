Boris Johnson: “Bij no deal betalen we slechts klein deeltje van de Brexit-factuur”

Als Groot-Brittannië de Europese Unie eind oktober verlaat zonder akkoord, zullen de Britten maar een deeltje van de echtscheidingsfactuur betalen. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson zondag gezegd in interviews in de marge van de G7-top in het Franse Biarritz. Johnson ziet de kansen op een akkoord stijgen, maar benadrukt dat het Verenigd Koninkrijk zich voorbereidt op een “no deal”.