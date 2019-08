Newcastle smeert Tottenham eerste nederlaag aan, Wolves redt punt tegen Burnley

Tottenham heeft zondag op de derde speeldag in de Premier League zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. De Spurs gingen voor eigen publiek met 0-1 de boot in tegen Newcastle United, dat zo zijn eerste punten verovert. Wolverhampton speelde tegen Burnley een derde keer gelijk.

Zonder Jan Vertonghen, die dit seizoen nog niet in actie kwam bij de Spurs, maar met Toby Alderweireld ontfermde Tottenham zich over het leer. Newcastle kwam amper in de problemen en zorgde voor de eerste dreiging. Doelman Lloris moest zich eerst strekken op een prima schot van Longstaff, maar was een minuut later toch geklopt. Nieuwkomer Joelinton (27.) scoorde zijn eerste voor Newcastle: 0-1. Tottenham kon geen vuist maken, al kregen Son en Kane in de eerste helft nog kansjes op de gelijkmaker. Na de pauze begon de machine bij de Spurs beter te draaien. Vooral de inbreng van draaischijf Eriksen deed de Londense thuisploeg deugd. Tien minuten voor tijd wilde Tottenham een strafschop, maar VAR en scheidsrechter buigden ook voor de tweede Londense claim niet. Even later schoot de vrijstaande Moura onbegrijpelijk over. Scoren lukte niet meer, waardoor Tottenham achterbleef met zijn eerste seizoensnederlaag. Met 4 op 9 is de ploeg van coach Pochettino slechts zevende. Newcastle veegt de nul weg en geeft de rode lantaarn door aan Watford.

Bij Wolverhampton kreeg Leander Dendoncker rust met het oog op de terugwedstrijd van de play-offronde van de Europa League tegen Torino (2-3 winst in heenmatch). Zonder de Rode Duivel openden de Wolves goed, maar Burnley nam de controle snel over. Ashley Barnes (13.) trapte de bezoekers vanop 20 meter op voorsprong. Wolverhampton ontsnapte minuten later aan een dubbele achterstand: Mee kopte een hoekschop tegen de dwarsligger.

Toch nog een punt voor Wolves. Foto: Photo News

Ook Wood kwam dichtbij de 0-2, maar doelman Patricio sloeg zijn schot uit doel. Dendoncker werd op het uur ingebracht en de thuisploeg voerde nadien de druk gevoelig op. Met een geniale ingeving was Raul Jimenez dicht bij de gelijkmaker, maar de paal bracht redding. In de slotminuten viel de 1-1 dan toch. Raul Jimenez (90.+5) versierde een strafschop en werkte die nadien zelf af. Burnley heeft vier punten, Wolverhampton drie.