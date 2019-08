Zo wanhopig was hij: verdronken transmigrant met zelfgemaakte reddingsvest en één zwemvlies uit Noordzee gevist

Brugge -

Aan het windmolenpark in Zeebrugge, bijna dertig kilometer in zee, is het lichaam gevonden van een Iraakse migrant. De onfortuinlijke man droeg één zwemvlies, twee jeansbroeken en had met plastic flessen een reddingsvest in elkaar geknutseld. “Dit toont hoe wanhopig vluchtelingen soms zijn”, zegt de West-Vlaamse procureur Frank Demeester. Hij noemt de dood van de asielzoeker een nachtmerrie voor iedereen die mensensmokkel probeert te bestrijden.