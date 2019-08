Antwerpse (27) zit 40 dagen vast in Turkse cel door oude Facebookpost: “Ze heeft niets misdaan”

Meer dan een maand heeft de Antwerpse Gulsum Cetinkaya (27) opgesloten gezeten in een cel in Turkije. Nog steeds mag ze het land niet uit. En dat allemaal wegens een paar Facebookposts over het lot van de Koerden in Turkije van vier jaar geleden, zegt haar familie, die ten einde raad is. “Gulsum heeft niets misdaan. Maar zonder tussenkomst van de Belgische overheid vrezen we het ergste.”

Gulsum is geboren en getogen in Antwerpen en studeert rechten aan de Vrije Universiteit in Brussel. In september vorig jaar reisde ze voor het eerst naar Turkije. Afgelopen juli deed ze dat opnieuw, op vakantie met haar Turks-Koerdische ouders. “Aan de grens met Bulgarije (in het westen van het land, nvdr.) is ze gecontroleerd en meteen opgepakt”, zegt Bülent Özturk, haar oom en bekroond Antwerps filmregisseur. “Veertig dagen lang heeft ze in de gevangenis gezeten.”

Blijkbaar stond Gulsum, die de dubbele nationaliteit heeft, in Turkije geseind. “Ze is aangehouden op basis van een aantal Facebookposts van vier à vijf jaar geleden”, zegt haar oom. “Die dateren uit de periode van de deal tussen Turkije en de EU rond de opvang van vluchtelingen. Het bleef toen in het westen opvallend stil rond het onrecht dat de Koerden wordt aangedaan. Mijn nicht heeft op dat moment een aantal artikels gedeeld daarover van alternatieve mediakanalen.”

Piepkleine cel

Een paar dagen geleden is Gulsum vrijgelaten uit de gevangenis. Ze verblijft nu bij haar ouders in het dorp Halfeti, in het zuidoosten van het land. Daarvoor zat ze opgesloten in de stad Edirne, op 1.600 kilometer van haar ouders. Haar tijd in de gevangenis was zwaar, vertelde de vrouw afgelopen weekend aan haar nonkel via de telefoon. De omstandigheden waren er degoutant, en de cel piepklein.

“Het is amper te vatten”, zegt Bülent, die op zijn Facebookpagina ook opkomt voor de Koerdische zaak. “Al die tijd hebben de Turken de posts van mijn nicht bijgehouden. Berichten die ze niet eens zelf had geschreven, en die ze zich zelfs niet herinnert.”

Zelf is Gulsum te bang om met de krant te praten. Ook haar ouders zijn dat. Ze vrezen dat hun dochter opnieuw wordt gearresteerd. “Mijn zus smeekte mij om iets te doen”, zegt Bülent. “Maar ik sta machteloos. We hopen dat de Belgische overheid zich het lot van mijn nicht aantrekt. In Turkije is ze maar een van de vele duizenden die vervolgd worden. Wie gaat zich daar bekommeren om de droom van een jonge vrouw uit België?”

Herexamens

Deze week heeft Gulsum normaal gezien herexamens aan de VUB, maar de kans lijkt klein dat ze die zal kunnen afleggen. Een zware klap voor haar, want haar diploma rechten halen, is haar grote droom.

De FOD Buitenlandse Zaken bekijkt de zaak. België beschouwt iemand met de dubbele nationaliteit niet als Belg als die in zijn of haar tweede land in de problemen zit. Voor de familie van Gulsum bijzonder wrang. “Zeker omdat je als Turk niet zomaar die nationaliteit kan laten schrappen”, zegt haar nonkel. “Het is Turkije dat daarover beslist.”