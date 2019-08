metoo in het vrouwenpeloton: nu ook juridische klacht tegen omstreden manager: “Ik moest wel naar de politie stappen”

Ekeren - Naast een onderzoek bij het hoogste internationale wielerorgaan UCI wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft de Antwerpse manager Patrick Van Gansen (54) nu ook een juridische klacht aan zijn been. “Nu hij overal verkondigt dat ik een relatie met hem had, moest ik wel naar de politie stappen”, zegt wielrenster Chloë Turblin (23), die lang zweeg uit angst. “Je machtspositie zo misbruiken ten opzichte van jonge vrouwen is onacceptabel.”

De bal ging midden juni aan het rollen, toen drie rensters van het Belgische Health Mate Ladies Team manager Patrick Van Gansen (54) openlijk beschuldigden van psychologisch misbruik en seksueel ongepast gedrag. De drie – de Israëlische Esther Meisels, de Zweedse Sara Mustonen en de Française Chloë Turblin – bevestigden aan onze redactie dat ze naar de ethische commissie van de UCI stapten in de hoop hem te stoppen. Ze getuigden over een grofgebekte Van Gansen die steevast ongepaste seksuele opmerkingen maakte. Over ongepaste aanrakingen en kussen vragen wanneer hij hun naam op het wedstrijdblad neerpende. Opvallend: Van Gansen had de gewoonte om jonge rensters bij zich thuis in Ekeren te huisvesten.

(G)een verdoken affaire

Een emotionele Van Gansen reageerde als door een wesp gestoken en sprak van gefrustreerde rensters die niet presteerden. Of, in het geval van Turblin, niet kon verkroppen dat “hun affaire” voorbij was. Maar in het zog van de drie doorbraken nog andere ex-wielrensters de stilte. Goed voor negen belastende getuigenissen in totaal.

De gevolgen bleven niet uit: begin juli kondigde Health Mate, wereldleider in infraroodsauna’s, aan het aflopende contract niet te verlengen. Van Gansen noemt het op sociale media de zwaarste periode uit zijn leven. “Als man sta je machteloos tegen zo’n verhalen.”

De geviseerde wielermanager Patrick Van Gansen.

Naast de (extra)sportieve zorgen dreigt nu ook een rechtszaak. Chloë Turblin neemt het niet dat Van Gansen haar wegzet als “gefrustreerd ex-liefje” en sleept hem voor de rechter. De Française van 23 stapte het politiekantoor van Saint-Estève, aan de voet van de Pyreneeën, binnen om officieel klacht in te dienen tegen Van Gansen. Ze spreekt van laster, verbale intimidatie en psychologische terreur. “Ik kan niet toelaten dat hij verspreidt dat wij een affaire hadden. Dat is gewoonweg vals.”

Turblin, intussen afgestudeerd kinesiste en dromend van een comeback in het wielrennen, zegt dat ze veel te lang haar ogen gesloten hield voor de “mentale en fysieke terreur”. “Ik was bang van hem en had lang niet door hoe belastend zijn grensoverschrijdend gedrag was. Hij is een manipulator die me helemaal heeft gekraakt.” Ze zegt dat ze een tijdje met donkere gedachten kampte. “Ik heb nu besloten om klacht in te dienen om de waarden en rechten van alle getroffen vrouwen te waarborgen.”

”Niets te verbergen”

Haar klacht is vooral een statement, zegt ze. “Ik ben een fiere vrouw. En zo behandel je geen jonge vrouwen, zeker niet vanuit een machtspositie. Ik besef dat het niet evident is voor speurders om vanuit Frankrijk een onderzoek te voeren naar een Belgische manager die seksueel overschrijdend gedrag zou hebben gepleegd. Maar ik heb het toch gedaan. Om verder te kunnen gaan met mijn leven, om mij niet langer als schuldige in dit verhaal te zien. Ik heb niets te verbergen. En ik herhaal het: hij is een gevaar voor jonge vrouwen en moet gestopt worden.”

Patrick Van Gansen zelf zei gisteravond bij zijn standpunt te blijven en het onderzoek zonder vrees tegemoet te zien. “Ik zal de onderzoeksrechter met open armen ontvangen en het nodige bewijsmateriaal overhandigen. Het wordt voor die man één van zijn makkelijkste onderzoeken ooit.”