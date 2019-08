Hoe ernstig is het? Wat is de impact op de ploeg? En wat met zijn trainerschap? Vijf vragen beantwoord over de blessure van Vincent Kompany

Anderlecht is na de 2 op 15 gezakt naar de voorlaatste plaats. Al lijkt dat nog niet eens het ergste. Door een hamstringblessure mist speler-manager Vincent Kompany (33) zondag de topper tegen Standard en daarna is hij ook out voor de Rode Duivels en zijn eigen galamatch bij Man City. Hoe gaat Anderlecht het redden zonder zijn leider? Vijf prangende vragen.