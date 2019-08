Ondanks leukemie en chemo zit Bologna-coach gewoon op de bank

Bologna-coach Sinisa Mihajlovic heeft na veertig dagen het ziekenhuis verlaten om zondagavond plaats te nemen op de bank van zijn voetbalteam. Ondanks zijn chemobehandelingen voor leukemie.

De oefenmeester van onder ander meer Stefano Denswil en Takehiro Tomiyasu lijdt aan leukemie oftewel bloedkanker. Mihajlovic ondergaat chemotherapie sinds halverwege dit jaar, dus het leek onwaarschijnlijk dat hij plaats zou nemen op de bank. Aan zijn positie werd intussen niet getwijfeld: spelers en club wilden hem absoluut houden als hoofdcoach. Mihajlovic bekeek tijdens zijn ziekenhuisopname iedere training en wedstrijd vanop bed. Teambesprekingen doet hij via de telefoon. “We moeten het ongewone gewoon maken dit seizoen”, vertelde zijn assistent-coach De Leo tegen Football Italia.

Het team van Mihajlovic speelde zondagavond tegen Hellas Verona, maar kreeg zondagmorgen verrassend nieuws van hun coach. Hij informeerde hen dat hij doodleuk op de bank zou plaatsnemen voor het duel. Dat deed hij ook, en het leverde hem een oorverdovend applaus op van het publiek. Het was ook een zicht: Mihajlovic stond te coachen met een grote ziekenhuisplakker nog in de nek. De match werd uiteindelijk 1-1. Maar de actie van de Serviër zal hem een heldenstatus opleveren in Bologna en ver daarbuiten.