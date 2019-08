Vader Kompany: “Vincent heeft nergens spijt van”

Iedereen wil graag Vincent Kompany zijn. Tot nu. Een competitiestart met 2 op 15 bij Anderlecht en op de koop toe geblesseerd. Dat is zwaar om te dragen, maar vader Pierre Kompany (foto) twijfelt niet. “Vincent heeft nergens spijt van.”

Papa Pierre woonde al bijna elke match van Anderlecht bij, maar dit weekend had hij vakantie. “Ik heb geen nieuws over zijn blessure”, zegt hij meteen. “Maar jullie kennen mijn zoon, hé. Vincent is mentaal sterk en weet uit ervaring hoe hij hiermee moet omgaan. Hij vecht terug.”

De speler-manager mag zichzelf echter niet forceren. Hij zal snel terug willen zijn, maar zijn pa geeft hem nog wat tijd. “Ik herinner jullie eraan dat Anderlecht vorig seizoen met 12 op 12 begon en daarna instortte. Het kan dat we dit jaar een omgekeerd proces krijgen. Anderlecht is aan het bouwen. Er is gekozen voor een project met veel jongeren en het heeft nu geen enkele zin om een stap terug te zetten. Je kunt nu toch niet investeren in nieuwe spelers die de jonge gasten zullen blokkeren? Geef het even tijd. Vincent heeft alleszins nergens spijt van. Zeker niet.”

Pierre Kompany verwijst trouwens graag naar Ajax. “In Amsterdam heeft het ook tijd gekost om te staan waar ze nu staan. Best veel tijd, maar vorig jaar speelden ze de halve finale van de Champions League. Met een jeugdige ploeg en enkele ervaren mannen. Het doel is jongeren opleiden en groot maken. Als je die dan op termijn kunt verkopen, zoals Ajax, investeer je dat geld grotendeels in de opleiding van andere talenten. Dat is toch een mooi businessplan? “

Als papa leeft Pierre Kompany overigens heel hard mee met zijn zoon. “Naar de wedstrijden ga ik het liefst kijken met mensen die me echt goed kennen. Natuurlijk ben ik dan emotioneel. Zeker als het tegenvalt, voelt dat voor mij ook aan als een klap. Maar het gaat keren. Zeker weten.”