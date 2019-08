Pa Vlap stopt met tweeten over Anderlecht na bericht over “haat tegen Kompany”

De afgelopen weken verblijdde Jan Vlap, de vader van middenvelder Michel, zijn 2.103 volgers op Twitter vaak met boodschappen over Anderlecht. Zelfs over matchen achter gesloten deuren. Vrijdag op Genk werd papa Vlap echter getroffen door de haat tegen Vincent Kompany bij de tegenstanders. “Met verbazing gekeken naar de ‘supporters’ om ons heen in een vol Racing Gent vak. De haat die daarbij zichtbaar was, vond ik ongelofelijk.”

Vader Vlap veranderde Racing Gent snel in Racing Genk, maar in de reacties werd hij al snel uitgemaakt en aangepakt. Daarop besliste hij niet meer te tweeten over RSCA. “Van mij dus geen tweets meer over Anderlecht of het Belgisch voetbal. Ik wil gewoon genieten en de stadions leren kennen.”

Maar van mij dus geen tweets meer over @rscanderlecht of over het Belgische voetbal. Wil gewoon genieten van voetbal en het Belgische voetbal, en stadions, leren kennen. Iedereen heeft een eigen voorkeur als supporter en dat maakt voetbal ook zo mooi. Geniet van de verschillen ! — janvlap (@janvlap) August 25, 2019