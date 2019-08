Nu al eerste trainersontslag? Lot van Waasland-Beveren-coach Adnan Custovic hangt aan zijden draadje

De raad van bestuur van Waasland-Beveren komt vandaag uitzonderlijk samen om te beslissen over de toekomst van trainer Adnan Custovic (41). Het lot van de Bosnische trainer hangt aan een zijden draadje na de nederlaag op het veld van Cercle Brugge en de magere een op vijftien. Al heeft hij ook verzachtende omstandigheden.

Spanning op de Freethiel. Na de nederlaag op het veld van Cercle Brugge prijkt Waasland-Beveren op de laatste plaats met amper één puntje. De stoel van trainer Adnan Custovic wankelt. En dat na nauwelijks vijf speeldagen. Paniekvoetbal van de zuiverste soort. De sportieve staf zat gisterochtend naar goede ­gewoonte samen met zijn ­trainer, maar een beslissing viel nog niet. De club wil niet over één nacht ijs gaan. Vandaag staat uitzonderlijk een raad van bestuur op het programma. Deze namiddag valt er een beslissing. Niemand van het bestuur wenste gisteren al ­officieel te reageren, maar dat er twijfels zijn rond Custovic, moge nu wel duidelijk zijn. “Het gaat niet alleen over de resultaten, maar ook over het algemene gevoel”, klinkt het. Nochtans loodste de Bosniër Waasland-Beveren vorig ­seizoen vanuit een penibele situatie naar veilige wateren, waardoor de optie in zijn ­contract werd gelicht. Dit ­seizoen wil het echter niet vlotten. Custovic wilde beter voetbal serveren en stapte af van een vijfmansdefensie. Maar waarom greep hij in moeilijke tijden niet terug naar die succesformule? ­Bovendien kampt de ploeg met een zichtbaar ­fysiek ­probleem, getuige de drama­tische prestaties na de rust. Na het vertrek van physical coach Eric ­De­haeseleer, waar ze op de ­Freethiel allerminst tevreden over waren, blijft het bij Waasland-Beveren wachten op de komst van een nieuwe conditietrainer.

Boter op het hoofd

Maar Custovic met alle zonden van Israël beladen, zou wel heel kort door de bocht zijn. Ook het bestuur heeft boter op het hoofd. Zelf vragen ze hun supporters geduldig te zijn. De vraag blijft nu of ze zelf evenveel geduld kunnen opbrengen voor hun trainer. Want de Bosniër heeft echt wel verzachtende omstandigheden. Door operatie Propere Handen werd de voorbereiding serieus verstoord. Pas een week voor de competitiestart arriveerden de eerste nieuwkomers op de Freethiel. En terwijl sterkhouders het Waasland verlieten, bleef de club trouw aan zijn filosofie: jonge, liefst Belgische spelers binnenhalen. Een mooie visie, dat wel. Maar in degradatiestrijd heeft een ploeg ook spelers nodig die het klappen van de zweep kennen. Spelers die de jonge veulens op sleeptouw kunnen nemen. Want een gebrek aan kwaliteit en/of ervaring betaal je vroeg of laat cash. Custovic smeekte de voorbije weken tot vervelens toe voor extra versterking én ervaring. “Maar wij hebben zelf altijd gezegd dat we nog versterking nodig hebben, vooral offensief”, vertelt sportief verantwoordelijke Danny De Maesschalck. “Dat heeft iedereen intussen ook wel gezien, denk ik. We werken er hard aan, maar voor onze club is het budgettair niet zo makkelijk om die dossiers rond te krijgen.”

Custovic zelf blijft intussen strijdvaardig. “Ik geef niet op. Nooit. Ik wil nog 25 matchen vechten om te overleven. Ik ga tot het uiterste. Altijd. De beslissing ligt nu bij hen.”

Zit Custovic volgende week thuis tegen Charleroi nog op de bank? Die knoop moet het Beverse bestuur vandaag doorhakken. En als hij de laan wordt uitgestuurd, blijft de vraag wie zich in dit avontuur wil storten.