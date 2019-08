Kyra Gantois stapt uit kerngroep van Youth For Climate

De 20-jarige klimaatactiviste Kyra Gantois stapt uit de kerngroep van Youth For Climate. Dat meldt ze zelf in een lang bericht op Twitter. Ze zal naar de klimaatmarsen blijven gaan en ook haar activisme behoudt ze. “Of ik nu in die groep zit of niet, ik ga verder om mijn doelen te bereiken binnen de klimaatkwestie.”