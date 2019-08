“Kennis moet plaatsmaken voor vaardigheden. Alles moet ‘fun’ zijn. Terwijl theorie net het fundament is”

Dit moeten leerlingen vanaf nu ook kennen

“Mijn vrienden zien, dat heb ik het meest gemist”

“Ja, het niveau is gedaald.” Johan zegt het zonder omwegen. Hij kan niet anders. “Het probleem is te urgent. Al jaren trek ik – en veel collega’s met mij – aan de alarmbel. Pedagogen, de koepels, de Vlaamse overheid: allemaal wilden ze niet luisteren. Ondertussen bewijzen de cijfers dat we gelijk hebben.”

Een bloemlezing. April 2019. Een steekproef in het zesde leerjaar toont dat één op de vijf elfjarigen onder de minimumlat voor begrijpend lezen en luisteren blijft. Juni 2018. Een gelijkaardige test voor Frans is nog dramatischer: de helft van de kinderen haalt de eindtermen voor lezen niet. December 2017. Een internationale test voor begrijpend lezen toont dat onze tienjarigen een spectaculaire duik nemen in de wereldwijde ranking. December 2016. Voor de zoveelste keer neemt de score van onze vijftienjarigen op de internationale wiskundetoets van de OESO af.

“Sinds de jaren 2000 is de kennis van onze Vlaamse leerlingen stelselmatig gezakt”, zegt Jan Van Damme (KU Leuven), professor emeritus en vooraanstaand onderwijsonderzoeker. “Als we niet opletten, ontstaan er straks dure privéscholen die wél kwaliteit leveren. Ik ben daar zelf geen voorstander van, maar je kan niet verwachten dat de Vlamingen dit blijven nemen.”

Kennis in verdrukking

Terug naar de klas van Johan. 32 jaar al staat hij in het onderwijs. Ook vandaag geeft hij nog Nederlands, geschiedenis en economie aan het Maria-Boodschaplyceum in Brussel. In al die tijd heeft hij het niveau zíén dalen. “Sinds de eeuwwisseling heeft kennis in de leerplannen langzamerhand plaats moeten ruimen voor vaardigheden”, zegt hij. “Neem nu grammatica. Vroeger legde je eerst de regels uit zodat leerlingen met die basis zinnen konden bouwen. Nu moeten ze vertrekken van een tekst en gaandeweg de regels zelf ontdekken. In het leerplan economie staat letterlijk dat we vooral leerprocessen moeten begeleiden in plaats van kennis overdragen. Ik ben ervan overtuigd dat leerlingen eerst de theorie moeten memoriseren en oefenen. Dát is het fundament.”

Niet alleen de inhoud, maar ook de vorm is volgens Johan fel veranderd. “Vandaag moet alles fun en aangenaam zijn”, zegt hij. “Allerlei nieuwe werkvormen zijn een soort obsessie geworden in de lerarenopleiding. Ik zie het bij stagiairs: gewoon doceren is uit den boze. In de plaats komen groepswerk, quizzen en spelletjes.”

En er is meer. Zo heeft Johan zijn homogene klas zien evolueren naar een groep leerlingen waarvan zowat de helft thuis een andere taal spreekt dan het Nederlands. “Er loopt een kloof door mijn klas”, zegt Johan. “Ik kan wel les op maat geven, maar dat houdt ergens op.” Bovendien moeten leerkrachten vandaag veel meer doen dan enkel lesgeven. “Er zijn allerlei dingen bijgekomen die we onze leerlingen moeten bijbrengen. Verdraagzaamheid. Burgerzin. Financiële geletterdheid. Belangrijk zaken, daar niet van. Maar soms heb ik het gevoel dat we meer moeten opvoeden dan ons bezighouden met de essentie: lesgeven.”

Meten is weten

Professor Jan Van Damme geeft Johan op verschillende fronten gelijk, maar volgens hem is er iets fundamentelers aan de hand. “Zo is er inderdaad minder aandacht voor die basiskennis, maar het punt is dat we niet weten of die vernieuwingen in ons onderwijs werken of niet”, zegt hij. “Niemand onderzoekt dat. Dat geldt bij uitbreiding voor ons hele onderwijssysteem: we volgen niet systematisch op hoe de kwaliteit evolueert. Hoe zouden scholen het niveau dan kunnen opkrikken?”

Meten is weten, en in het onderwijs doe je dat met toetsen. De roep om wetenschappelijk gevalideerde tests in te voeren die álle leerlingen na een bepaalde graad moeten afleggen, klinkt daarom steeds luider. Bij onderwijsexperts, maar ook bij N-VA en Open VLD. In de startnota van Bart De Wever staat ondubbelzinnig dat er meer zulke proeven moeten komen. Hoe die er zullen uitzien, is nog onduidelijk. Zo zou het slagen op een centraal examen – opgelegd door de overheid – een voorwaarde kunnen zijn voor een diploma. Zo ver wil Van Damme het niet drijven. “Die testen moeten scholen vooral informatie geven of ze voor- of achteruitgaan en waar ze staan in vergelijking met andere scholen”, zegt hij.

Maar alles begint volgens Van Damme bij ambitieuzere leerstof. De overheid legt de minimumlat vast in eindtermen en de koepels vertalen die vervolgens naar leerplannen. “Maar de koepels hebben die veel te veel afgestemd op het lage niveau van de eindtermen”, zegt hij. “Ze zouden veel hoger moeten mikken. Met ambitieuzere leerplannen zal het niveau stijgen want leerlingen worden veel meer uitgedaagd. Op dat niveau kunnen we dan ook de nieuwe proeven afstemmen.”

Nieuwe eindtermen

De politiek beseft wel dat er iets schort en heeft daarom nieuwe eindtermen vastgelegd, die voor de eerste graad van het middelbaar ingaan vanaf 2 september. (zie kader) Vraag is of die veel zoden aan de dijk zullen brengen.

“Ik zie alleszins een positieve evolutie”, zegt Johan. “Er is opnieuw wat meer aandacht voor kennis.” Van Damme is sceptischer: “Willen we echt het niveau opkrikken, dan moeten we vooral naar het lager onderwijs kijken: we moeten daar sterkere leerkrachten aantrekken en ambitieuzer durven te zijn.” Of zoals Johan het zegt: “We moeten terug naar de essentie: kennis, vaardigheden én goede leerkrachten.”