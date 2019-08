Verdacht overlijden in speeltuin na ‘pedofiel gedrag’

De politie in Assen kreeg zaterdag om 12.50 uur een melding binnen over “een man die zich ongepast gedroeg tegenover een kind in een speeltuin, waarbij een schermutseling is ontstaan”. De agenten reageerden op de oproep, maar bij aankomst hadden enkele buurt­bewoners de man al overmeesterd. Die was er erg aan toe. De politie probeerde hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

Buurtbewoners waren naar de man toegesneld omdat de ­dertiger een vierjarig meisje onzedelijk zou hebben benaderd. De vijf mannen werden aangehouden. Het gaat om mannen van 27, 36, 38, 46 en 54, meldde een politiewoordvoerder. Een van hen was de vader van het ­minderjarige meisje.

In de wijk waar het incident zich afspeelde, gonsde het van de geruchten. Velen zagen de vijf mannen als ­helden, en vonden dat ze erkenning verdienden voor hun ingrijpen.

Zondagavond meldde De Telegraaf dan dat de vijf buurtbewoners opnieuw waren vrijgelaten. Volgens het politieonderzoek zou de vader van het meisje de man hebben proberen tegen te houden toen hij wou wegrijden met zijn fiets. Er ontstond een worsteling en beiden kwamen ten val. Ondertussen waren ook vier omstanders gealarmeerd. Zij hebben vervolgens de man vastgehouden in afwachting van de komst van de politie. Maar van mishandeling is volgens het onderzoek geen sprake. Hoe de man dan is overleden, is nog niet duidelijk.

Vrienden en familie van Martin (32), de overleden man, begrijpen niet wat er gebeurd is. In het Algemeen Dagblad maken zijn collega’s brandhout van de beschuldigingen. “Wij hebben nooit iets gemerkt van dit soort verhalen”, klinkt het. Dat kinderen zouden kunnen schrikken van de man, snappen de collega’s wel. “Hij is groot en door zijn handicap onverstaanbaar en luid. Het kan zijn dat een kind daarvan is geschrokken.’’(sgg)