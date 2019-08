Uitslaande vlammen bij zware brand in bedrijf in Vladslo

Diksmuide - Er is zondagnacht omstreeks 3 uur een zware brand uitgebroken in een loods van een bedrijf gespecialiseerd in land-en tuinbouwmachines langs de Gentweg in Vladslo bij Diksmuide.

Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan, maar het vuur was immens: de vlammen sloegen al snel uit de loods. Verschillende brandweerkorpsen snelden toe en hadden het vuur vrij snel onder controle, maar het zal nog heel wat tijd vergen alvorens alles geblust en nageblust is. De loods en het materiaal erin liepen grote schade op.