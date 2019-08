Braziliaanse minister haalt zwaar uit naar Franse president Macron: “Een opportunistische idioot”

Macron is kop van jut in Brazilië Foto: AFP

De Franse president Emmanuel Macron, die de Braziliaanse president Jair Bolsonaro ervan beschuldigt “gelogen” te hebben over zijn engagementen ten bate van het milieu, is in Brazilië de kop van Jut op Twitter. Ook een Braziliaanse minister haalde hard uit naar Macron.

“Macron is niet bekwaam om zich uit te spreken in dit debat. Het is gewoon een opportunistische idioot die de steun van de Franse landbouwlobby zoekt”, schreef de minister van Onderwijs Abraham Weintraub op Twitter. “Frankrijk is een land van extremen. Er komen grote mannen uit voort zoals Descartes of Pasteur, maar ook collaborateurs” onder het naziregime tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Ze hebben een president zonder karakter gekozen”, aldus de minister nog.

Macron had de bosbranden in Amazonië een “internationale crisis” genoemd en de landen van de G7 gevraagd deze “urgentie” te bespreken. De Braziliaanse president verweet zijn Franse ambtgenoot daarop “een kolonialistische mentaliteit die achterhaald is in de 21ste eeuw”.

LEES OOK. Macron roept op tot actie tegen branden in Amazonewoud

Later verklaarde Macron dat hij zich verzet tegen het omstreden vrijhandelsakkoord EU-Mercosur (Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay). Dat vrijhandelsakkoord krijgt veel kritiek, met name van de landbouwsector en ecologisten. Frankrijk wou het akkoord enkel bekrachtigen als Brazilië bepaalde milieuverbintenissen zou nakomen.