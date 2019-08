Roep om maximumfactuur in secundair onderwijs klinkt steeds luider

De kostprijs van een schooljaar in het secundair stijgt. Het Netwerk tegen Armoede lanceert daarom een petitie voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Ook de Gezinsbond pleit voor zo’n factuur, die al langer bestaat in het basisonderwijs. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws maandag.

Onderwijs is gratis in België, maar niet kosteloos. Scholen mogen geen inschrijvingsgeld innen, een extra bijdrage van de ouders is in het secundair wel mogelijk. En die kostprijs stijgt sneller dan kan worden verwacht op basis van de stijging van het algemene prijspeil, zo blijkt uit de laatste studiekostenmonitor.

De vereniging van 59 armoedeorganisaties lanceert daarom een petitie waarin zij pleit voor een gedifferentieerde maximumfactuur, met één bedrag voor de eerste graad en verschillende formules voor de daaropvolgende jaren en studierichtingen. “Het dwingt scholen daarnaast ook om er op zijn minst over na te denken en idealiter een beleid te installeren”, zegt algemeen coördinator David de Vaal. “Sommige scholen zijn zich nog onvoldoende bewust van wat armoede inhoudt.”

De resultaten van de petitie worden op 17 oktober, Wereldarmoededag, overgemaakt aan de volgende minister van Onderwijs.