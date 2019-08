Tweesterrenchef Bart Desmidt stopt met restaurant in Knokke-Heist (maar broedt al op nieuw concept)

/ Knokke-Heist - Sterrenchef Bart Desmidt sluit in december de deuren van zijn restaurant Bartholomeus in Knokke-Heist. Desmidt, die ook een kookprogramma presenteert op televisiezender Njam!, broedt al op een nieuw concept.

Desmidt opende restaurant Bartholomeus op de zeedijk in Knokke-Heist in 1994. Hij kreeg in 2001 een eerste ster in de Michelingids, in 2014 werden dat zelfs twee sterren. Op 16 december stopt Desmidt echter definitief met Bartholomeus “in de formule zoals die vandaag gekend is”.

Daarna volgen “een paar maanden van rust en herbronning”, alvorens Desmidt in 2020 de deuren van Bartholomeus wil heropenen met “een nieuwe formule in hetzelfde pand: koken voor een tiental gasten in een open keuken in het midden van de zaak. Met nog meer respect voor het product en de kunst van het koken. Eenvoud, pure smaken en beleving zullen centraal staan.”