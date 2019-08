‘Thuis’ zet spoorlopen op publieke agenda: “22 procent van Vlamingen ondernam actie na spannende seizoensfinale”

22 procent van de Vlamingen ondernam actie omtrent het thema ‘spoorlopen’ na de spannende seizoensfinale van ‘Thuis’. Dat meldt de VRT. Volgens de openbare omroep zegt maar liefst zestig procent van de kijkers van de populaire soap extra voorzichtig te zijn aan de treinsporen, nadat een populair personage om het leven kwam in de seizoensfinale.

De VRT beschouwt het als haar maatschappelijk taak om belangrijke thema’s aan bod te laten komen in ontspanningsprogramma’s. “‘Thuis’ staat met beide voeten in de realiteit, maar laat de Vlaming ook nadenken over zaken waar hij in het dagelijks leven misschien niet mee in aanraking komt”, klinkt het op website van de openbare omroep. In het verleden werden zo onderwerpen als homoseksualiteit, transgenderidentiteit, drugsverslaving, pleegzorg, de spierziekte ALS, IVF, palliatieve zorg, pleegzorg, en seksuele dienstverlening onder de loep genomen, in een poging die thema’s bespreekbaar te maken.

Bill (links) kwam om het leven toen hij zijn zoon uit het pad van een aanstormende trein duwde. Foto: VRT

Vorig seizoen werd de aandacht gevestigd op het fenomeen ‘spoorlopen’. In de seizoensfinale eind juni - die bekeken werd door 1,2 miljoen Vlamingen - negeerden hangjongeren Joren, Stan en Boris een gesloten spoorwegovergang. Bill, de vader van Joren, overleed toen hij zijn zoon in die aflevering uit de weg van een aanstormende trein duwde.

Actie

Uit eigen onderzoek van de VRT blijkt nu dat maar liefst 53 procent van de Vlamingen bereikt werd door deze verhaallijn, vooral vrouwen en jongeren. Sterker nog: volgens de openbare omroep zou bijna 1 op de 3 Vlamingen zonder ‘Thuis’ nooit in aanraking zijn gekomen met het onderwerp. Zestig procent van die mensen zegt nu extra voorzichtig te zullen zijn aan de treinsporen.

Foto: VRT

De soap spoorde 22 procent van de Vlamingen ook aan tot actie, aldus de VRT. “Het gaat dan onder andere om praten over spoorlopen met familie, vrienden of collega’s, actief zijn op sociale media rond het thema, anderen aanraden om naar ‘Thuis’ te kijken, of informatie over spoorlopen op te zoeken.”

Bij ‘Thuis’ zijn ze best trots op het maatschappelijke effect van het programma. “We vertrekken altijd vanuit het verhaal, we gaan op zoek naar iets dat in de eerste plaats emoties losmaakt. Maar als we op die manier ook een boodschap kunnen verkondigen aan groot publiek, zijn we daar natuurlijk trots op”, aldus producer Hans Roggen. “Of ook in het volgende seizoen (dat volgende maandag van start gaat, nvdr.) een maatschappelijk thema centraal staat in één van onze verhaallijnen? (lacht) Er is maar één zekerheid: dat mag de kijker elke avond als eerste ontdekken.”

Foto: VRT

