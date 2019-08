Karel De Gucht wuift kritiek op nominatie van Didier Reynders als Europees Commissaris weg: “Wie in België is beter geschikt?”

Niemand in België is beter geschikt dan Didier Reynders om Europees Commissaris te worden. Dat vindt voormalig eurocommissaris Karel De Gucht (Open VLD), voor wie de aanduiding van Reynders perfect binnen de bevoegdheden van de regering van lopende zaken valt. Al vindt De Gucht het geen goede zaak dat de nominatie van een Europees commissaris in België deel uitmaakt van de topjobs die bij de regeringsvorming worden verdeeld.

“Los van elke discussie moet je mij eens zeggen in in België meer geschikt is dan Didier Reynders om Europees Commissaris te worden”. Voor De Gucht is het duidelijk dat zijn liberale collega de geknipte kandidaat is om deel uit te maken van de volgende Commissie van voorzitster Ursula von der Leyen. Op Radio 1 verwees De Gucht maandagochtend naar het CV van Reynders, die 20 jaar in de federale regering zat, jarenlang een prominente rol vervulde binnen de Ecofin en al jaren minister van Buitenlandse Zaken is.

LEES OOK. “Altijd tweede, nooit de gele trui”: vijf dingen die je moet weten over Didier Reynders (+)

Met een regering die slechts de steun heeft van 38 Kamerzetels op een totaal van 150, rijzen op de oppositiebanken vragen over de legitimiteit van de aanduiding. De Gucht wuift die kritiek weg. De nominatie is wel degelijk een bevoegdheid van de regering van lopende zaken: het is een dringende aangelegenheid, het is een verplichting en ze kost geen geld, voert de Vlaamse liberaal aan. “Of je er gelukkig mee bent of niet, is een andere zaak”, luidt het. Bovendien is het nog nooit andere gebeurd, gaat De Gucht voort.

Hij gelooft ook niet dat Reynders enkel een ‘kleine portefeuille’ in de wacht kan slepen, omdat zijn partijgenoot en premier Charles Michel eind dit jaar de voorzitter van de Europese Raad wordt. De Gucht was indertijd immers zelf bevoegd voor Handel - een van de belangrijkste bevoegdheden - terwijl Herman Van Rompuy toen net als Michel binnenkort de voorzitter van de Raad was.

Dat de benoeming deel uitmaakt van de pot met benoemingen tijdens de regeringsvorming, is voor De Gucht wel geen goede zaak, net zomin als het samenvallen van alle verkiezingen trouwens. Hij verwijst naar Nederland, waar die benoeming daarvan is losgekoppeld en waar Frans Timmermans opnieuw als Commissaris werd voorgedragen, terwijl zijn socialistische partij in de oppositie zitten.