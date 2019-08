Vrouw steelt kinderwagen, maar vergeet haar eigen baby

Drie vrouwen en twee kinderen stapten vorige week een winkel met babyspulletjes in New Jersey binnen, maar hadden niet de intentie om daar veel geld uit te geven. Een van de dames was enkele minuten in de weer om een kinderwagen in te klappen, maar zodra dat was gelukt, stapte ze de deur uit zonder te betalen. Ze vergat echter één belangrijk detail in de winkel: haar baby. Het duurde maar liefst zes minuten voor ze terugkeerde om het kind op te pikken.