Zlatan Ibrahimovic en zijn ‘grote rivaal’ maken de hype van ‘El Trafico’, de derby van Los Angeles, opnieuw waar

In de MLS stond de 27ste speeldag op het programma in de Western Conference. Op het menu: ‘El Trafico’, de derby tussen LA Galaxy en LAFC. Een duel tussen Zlatan Ibrahimovic en Carlos Vela. Eindresultaat: 3-3.

De derby tussen de twee clubs uit Los Angeles leverde sinds de komst van LAFC in 2017 altijd spektakel op. Van de 4-3-zege van Galaxy in maart vorig jaar tot de 3-2-overwinning van Ibrahimovic en zijn ploegmaats eerder dit seizoen. In vijf wedstrijden trok Galaxy twee keer aan het langste eind, drie keer eindigde ‘El Trafico’ op een gelijkspel. In totaal werd er al 24 keer gescoord.

De 3-3 van zondagnacht was dus allesbehalve een verrassing, ook al domineert LAFC dit seizoen met een voorsprong van liefst 19 punten op eerste achtervolger Real Salt Lake en 20 punten op de stadsrivaal. Ook geen verrassing was dat Zlatan Ibrahimovic en Carlos Vela drie van de zes doelpunten voor hun rekening namen. Samen scoorden ze al vijftien keer in de derby van LA.

Ibrahimovic opende al na twee minuten de score voor Galaxy en deed er na de gelijkmaker van Latif Blessing nog eentje bij. Na een kwartier leidden de bezoekers zelfs met 1-3 na een doelpunt van Cristian Pavon. Blessing scoorde vlak voor rust ook zijn tweede en in de 53ste minuut was Vela daar. Hij kwam alleen voor doelman David Bingham: 3-3.

Zlatan vs Vela

De Mexicaan moest het veld daarna geblesseerd verlaten maar zit intussen aan 27 doelpunten en 15 assists in de MLS. Dat zijn vijf goals meer dan Ibrahimovic. Vela reageerde, na een eerder prachtig doelpunt tegen San José, zo gepast op de kritiek van de Zweedse spits. Die had onlangs nog gezegd dat hij “met voorsprong” de beste speler in de MLS is omdat hij tijdens zijn piek in Europa speelde.

“Hoe oud is Carlos Vela? 29 jaar? Hij speelt in de MLS en hij zit in zijn piek? Waar speelde ik toen ik zo oud was. In Europa. Groot verschil.” (video vanaf 3:05)