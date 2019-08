Leerkracht ziet het onderwijsniveau dalen: “Alles moet ‘fun’ zijn. Terwijl theorie net het fundament is”

Het niveau van ons onderwijs. Als de volgende onderwijsminister ergens van wakker zou moeten liggen, dan is het wel de achteruitboerende kennis van onze Vlaamse jeugd. Het thema ligt bijzonder gevoelig en vraagt doortastende maatregelen, waarvan we de effecten wellicht pas over een jaar of tien zullen zien. “We moeten terug naar de essentie van onderwijs”, zegt leerkracht Johan De Donder (55). “Goede leerkrachten die kennis overbrengen.”