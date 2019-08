Twee verdachten opgepakt na ramkraak op Switch-winkel aan A12 in Aartselaar

In Aartselaar is in de nacht van zondag op maandag een ramkraak gepleegd op een filiaal van Switch langs de A12. Dat zegt het Antwerpse parket.

De daders gooiden maandagochtend omstreeks 5 uur enkele betonblokken van een nabijgelegen werf in de vitrine, en gingen ervandoor met hun buit. “Een getuige zag het gebeuren en belde meteen de politie”, verduidelijkt Kristof Aerts van het Antwerpse parket.

Na een korte achtervolging - waarbij de daders zich vastreden in een doodlopende straat in Aartselaar - kon de politie een wagen klemrijden. De inzittenden sprongen uit de auto en probeerden te voet te vluchten. De politie loste één waarschuwingsschot, waarna twee mannen konden worden opgepakt. Het gaat om twee Roemenen van 30 en 32 jaar oud. De andere inzittenden van de wagen konden ontkomen en worden opgespoord.

Het parket stuurde het labo ter plaatse voor een sporenonderzoek. De buit kon gerecupereerd worden. Het is niet de eerste keer dat ramkrakers toeslaan bij Switch in Aartselaar: eind 2017 kreeg de winkel al tot drie maal toe ongewenst bezoek over de vloer. De vestiging is de grootste van het land.