Het (nog) onbekende toptalent: de 16-jarige diamant uit de Barcelona-opleiding die in de armen van Messi belandde

Elk week speelt zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Anssumane Fati, de 16-jarige parel van FC Barcelona.

Na een misstap tijdens de eerste speeldag in La Liga maakte Barcelona zondagavond veel goed door met 5-2 te winnen van Real Betis. Antoine Griezmann opende, in afwezigheid van Lionel Messi en Luis Suarez, zijn rekening voor de Blaugrana met twee doelpunten. Ook de jonge Carles Perez (21), Jordi Alba en Arturo Vidal deden de netten trillen in het Camp Nou.

Maar misschien wel hét hoogtepunt van de avond was de invalbeurt van Ansu Fati. De in Guinea-Bissau geboren aanvaller kreeg ruim tien minuten speeltijd van coach Ernesto Valverde en maakte er op amper 16-jarige leeftijd het beste van. Hij scoorde zelfs ij zo na. Daarmee werd Fati de jongste speler ooit in het shirt van de Blaugrana sinds Vicente Martinez in 1941.

Fati, die sinds 2010 voor de club speelt en vorig seizoen vier keer scoorde in de UEFA Youth League, kwam samen met zijn jongere broertje naar het stadion. Ook zijn ouders waren aanwezig. Die moesten wel eerst hun toestemming geven zodat hun zoon überhaupt mocht opdraven voor Barcelona. De aanvaller was namelijk nog te jong om in een avondwedstrijd te spelen zonder een “oké” van mama en papa.

Ansu Fati arriveert samen met zijn broertje en Jordi Alba in Camp Nou pic.twitter.com/OP5TfF9dIU — BarçaSource (@BarcaSource) August 25, 2019

“De waarheid is dat ik héél nerveus was”, aldus de speler die pas dit seizoen de overstap maakte naar het B-team van Barcelona getraind door Victor Valdes. “Maar ik kan enkel woorden van dank uiten. Voor de club, de trainer, de supporters die me zo goed onthaalden… Ik keek naar mijn ouders, mijn familie, die me tot op dit punt gebracht hebben. Ik bleef nog even hangen op het veld omdat ik het niet kon geloven. Het is tijd om hiervan te genieten.”

Waar Fati ook duidelijk van genoot, was zijn ontmoeting met Lionel Messi na zijn debuutmatch. De Argentijn, die geblesseerd in de tribune zat, wachtte de jonge aanvaller op in de spelerstunnel. Hij gaf Fati een welverdiende knuffel en prees hem (en Perez) op Facebook. “Ik ben heel gelukkig om te zien dat onze La Masia-kids hun dromen waarmaken.”

Afwachten of Fati dit seizoen nog eens mag spelen bij het A-elftal van Barcelona. Anders is het vooral uitkijken naar zijn prestaties in de UEFA Youth League. Overigens had de aanvaller ook voor Real Madrid kunnen spelen, zo zei papa Bori Fati tegen Tiempo de Juego. Toen zijn zoon nog in de jeugd van Sevilla speelde, zou De Koninklijke met een “betere aanbieding” gekomen zijn. “Maar mensen van Barça kwamen naar mijn huis met het contract en wisten ons te overtuigen”, aldus Bori.