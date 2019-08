Man deelt huis en bed met duizenden vieze beestjes: “Nooit eerder zoiets gezien”

Een Amerikaanse verdelger kon zijn ogen niet geloven toen hij was opgetrommeld om ‘enkele’ insecten te vernietigen. De doorgewinterde verdelger had naar eigen zeggen “nooit eerder zoiets gezien” toen hij ontdekte dat het wemelde van de vieze beesten in de woning van de man. De gordijnen, de zetel, het tapijt en het bed - waarin de bewoner nog elke nacht slaapt - leken te ‘bewegen’ door de duizenden bedwantsen.