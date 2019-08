Bebloede vrouw speelt op smartphone en rookt sigaret terwijl haar lief crepeert, maar toch is Japan weg van “te knappe moordenares”

Japan is dezer dagen in de ban van een bijzonder gruwelijke rechtszaak. Een vrouw die haar vriend in koelen bloede probeerde te vermoorden, is volgens velen namelijk “te knap” om veroordeeld te worden.

Yuka Takaoka stak op 23 mei een keukenmes in de buik van haar vriend in de lobby van het appartementsgebouw waar het koppel woonde. Vervolgens ging de 21-jarige vrouw - bedekt met bloed - rustig naast haar creperende vriend zitten om op haar smartphone te tokkelen en een sigaretje te roken. Dat blijkt ook uit de bijzonder schokkende beelden (waarschuwing: terug te vinden helemaal onderaan dit artikel) die toegesnelde fotografen konden maken.

Volgens Japanse media was Takaoka, de manager van een bar in de hoerenbuurt van Tokyo, jaloers nadat ze een intieme foto van haar vriend met een andere vrouw vond op zijn gsm. Slachtoffer Phoenix Luna (20) balanceerde drie dagen lang op de grens tussen leven en dood, maar overleefde de messteek.

Slachtoffer Phoenix Luna Foto: rr

Internetsensatie

De zaak beroert al maanden de gemoederen in Japan. Niet omwille van het bijzonder choquerende gedrag van Takaoka, maar omwille van haar uiterlijk. De vrouw is namelijk een ware internetsensatie geworden. Er wordt volop gespeculeerd over de motieven van de vrouw (jaloezie?), en foto’s van haar bizarre gedrag worden massaal gedeeld. Zo worden er allerlei verklaringen gezocht voor “haar kwaadaardige grijns terwijl ze in een politiewagen wordt geduwd”.

Fans zoeken verklaringen in de “kwaadaardige grijns” van Takaoka Foto: rr

“De reden voor haar populariteit is het idee als zou ze een echte versie zijn van zogenaamde ‘yandere’-personages uit de Japanse animestrips”, aldus Kenji Nakano van de Tokyo Reporter. Zulke personages, vaak afgebeeld als verlegen schoolmeisjes, gebruiken geweld in hun zoektocht naar de ware liefde. Takaoka had voor de aanval afbeeldingen van dergelijke personages en van zichzelf in ‘yandere’-outfits op haar Instagram-account geplaatst.

“Internetgebruikers werden ook aangetrokken door haar gedrag en haar uitspraken tegenover de politie”, aldus Nakano. Zo zei Takaoka in een verhoor dat ze haar vriend “zo graag zag” dat ze zichzelf “niet kon beheersen”. “Ik wilde nergens naartoe gaan nadat ik hem vermoord had, ik wilde samen met hem sterven. Dus bleef ik daar maar zitten.”

Fans wijden dezer dagen tientallen Instagram-accounts aan de jonge vrouw, die bestempeld wordt als de “te mooie moordenares”. Het is maar de vraag of dat indruk zal maken op de onderzoekers of de rechter: Takaoka blijft in de cel in afwachting van haar proces.

Opgepast, onder de Instagramposts staat de schokkende foto in kwestie.

Takaoka heeft net haar vriend neergestoken in de lobby van hun appartementsgebouw. Foto: rr

