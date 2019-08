In de voetsporen van zijn idolen: 60.000 Inter-fans verwacht voor het debuut van recordaankoop Romelu Lukaku

Het jongensboek ‘Lukaku in de Laars’ mag geopend. De 26-jarige Rode Duivel droomde ervan om ooit in Italië te voetballen en vanavond staat hij voor zijn debuut in de Serie A. Loodst hij Inter straks net als zijn idolen naar de Scudetto? Of gaat Juventus, waar hij bijna had getekend, er voor de negende keer op rij mee aan de haal?