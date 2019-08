Leuven bereidt mogelijkheid tot geboorteaangifte in ziekenhuizen voor

Leuven - Leuven wil dat ouders de aangifte van een geboorte rechtstreeks in een van de twee grote ziekenhuizen van de stad kunnen doen en daarvoor dus niet meer naar het stadskantoor moeten komen. De stadsadministratie bereidt die mogelijkheid technisch voor. Ook voor aangifte van overlijdens door begrafenisondernemers is een dergelijke oplossing in de maak.

“Hiermee willen we zoals aangekondigd in onze bestuursnota de dienstverlening ter plaatse uitbreiden. We zullen enkele dagen per week een ambtenaar sturen naar UZ Gasthuisberg en het H.Hartziekenhuis zodat ouders de aangifte van geboorte al in het ziekenhuis kunnen doen. De twee ziekenhuisdirecties staan heel positief tegen ons voorstel dat we volgend jaar in praktijk willen brengen”, aldus Dirk Vansina (CD&V), als Leuvens schepen bevoegd voor burgerzaken.

Om dit te kunnen realiseren is een beveiligde netwerkverbinding nodig tussen de ziekenhuizen, de stadsadministratie en het rijksregister. Vansina maakt zich sterk dat Leuven voor dit project geen extra ambtenaren zal moeten aanwerven. In Leuven worden jaarlijks 3.600 geboortes aangegeven. In 99 procent gebeurt de bevalling in een van de twee ziekenhuizen. Ouders hebben na de geboorte 14 dagen de tijd om een aangifte te doen.