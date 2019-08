Politie graaft naar lichaam van beveiligingsagent die in 1982 spoorloos verdween bij roofmoord

Brussel / Neder-over-Heembeek - In Neder-Over-Heembeek wordt vanaf maandag gezocht naar het lichaam van Francis Zwarts. Die man werkte als beveiligingsagent bij Sabena toen hij in oktober 1982 spoorloos verdween na een overval. Zijn lichaam werd nooit gevonden, al werd een ex-rijkswachter die vaak genoemd werd in het onderzoek naar de Bende van Nijvel wel veroordeeld voor de roofmoord.

Zwarts werkte als beveiligingsagent voor Sabena toen hij in oktober 1982 spoorloos verdween na een overval op een bestelwagen met goud op de luchthaven van Zaventem. Vermoedelijk werd de man daarbij doodgeschoten en zijn lichaam ergens gedumpt.

Ex-rijkswachter en topgangster Madani Bouhouche, wiens naam ook vaak genoemd wordt in het onderzoek naar de Bende van Nijvel, werd in 1995 veroordeeld tot 20 jaar cel voor de roofmoord, maar er bleven veel vragen over het lot van Zwarts. Zo was er nog steeds geen duidelijkheid over de locatie van zijn lichaam.

Robert Beijer, een kompaan van Bouhouche die vrijgesproken werd voor de roofmoord maar wel veroordeeld werd voor heling van één van de gestolen horloges, liet in 2010 al een eerste keer weten de laatste rustplaats van Zwarts te kennen. Maar hij wilde die enkel prijsgeven in ruil voor een nieuwe identiteit. Toenmalig minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) weigerde toen op die eis in te gaan.

Begraafplaats gevonden?

Speurders denken nu “op basis van nieuwe inlichtingen uit meerdere bronnen” - volgens de RTBF is Beijer één van die bronnen - de begraafplaats van Zwarts te hebben gevonden. Daarom wordt er vanaf maandagmiddag gegraven op een site nabij de Van Praetbrug in Neder-Over-Heembeek.

Voor Bouhouche maakt het niet meer uit: hij overleed in 2005 eenzaam op een boerderij in de Franse Pyreneeën, Beijer woont na een gevangenisstraf voor een ander misdrijf al jarenlang in het Thaise Bangkok.