Gentse “Spiderman” riskeerde ook zijn leven op Gravensteen

Gent - De onbekende man die zondag werd gefilmd toen hij halsbrekende toeren uithaalde op de toren van het belfort, heeft diezelfde dag ook nog het Gravensteen beklommen.

Gisteren dook een filmpje op van een man die de steile gevel van het belfort beklimt.

Nu blijkt dat de kerel omstreeks half vijf ’s namiddags ook hoog op het Gravensteen werd gesignaleerd. “Een erfgoedbewaker heeft de man van kanteel naar kanteel zien springen”, bevestigt Doreen Gaublomme, directrice van Historische Huizen. “Voor de politie ter plekke was, had de man zich uit de voeten kunnen maken. Bij het buitenlopen uit de poort riep hij nog in het Engels: Sorry for the problems”...

Enkele aanwezigen konden een persoonsbeschrijving doorgeven aan de politie maar de monumentenklimmer blijft voorlopig spoorloos.