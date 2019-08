Zoenen op de G7: onhandige kus van Trump en Merkel, Melania en Trudeau doen geruchtenmolen draaien

De leiders van de zeven rijkste industrielanden vergaderen momenteel in het pittoreske Biarritz op de zogenaamde G7. Ook de Amerikaanse president is samen met zijn vrouw afgezakt naar de Franse kuststad om zijn collega’s te ontmoeten. Zondag werden de wereldleiders verwacht voor de traditionele‘familiefoto’. Donald Trump toonde nogmaals dat hij erg onhandig is als hij mensen begroet en wordt deze keer uitgelachen op sociale media omdat hij zijn lippen nogal uitdrukkelijk tuit alvorens Angela Merkel te kussen.

Trump wordt intussen op de korrel genomen om zijn ‘onhandige’ twee kussen op de wangen van de Duitse bondskanselier en omdat hij een kusje leek te eisen van Brigitte Macron, de echtgenote van de Franse president. Maar ook de geruchtenmolen over Melania en Justin Trudeau draait op volle toeren.

De Canadese premier en de Amerikaanse First Lady werden gefotografeerd omdat ze elkaar - met het nodige enthousiasme - begroetten. Volgens heel wat Twitteraars bloeit er iets moois tussen de twee, waardoor de hashtag #MelaniaLovesTrudeau al snel erg populair werd.

“Zwijmelend”

“Ik denk dat mijn echtgenoot de scheiding zou aanvragen, mocht ik zo naar een andere man kijken”, klinkt het op sociale media. “Het ziet eruit alsof Melania smoorverliefd is op premier Trudeau”, deed iemand anders er nog een schepje bovenop. “En ik kan zien waarom.”

Het is niet de eerste keer dat een lid van de naaste familie van Trump ‘verliefd’ is op de Canadese premier, zo klinkt het althans bij de roddeltantes op sociale media. Toen dochter Ivanka hem ontmoette in 2017, zou ze ook erg “verliefd” en “zwijmelend” naar de man hebben gekeken.

De “zwijmelende” blik van Ivanka Trump leidde in 2017 al tot geruchten Foto: AFP

