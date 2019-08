SJOTCAST. Is de blessure van Kompany het lelijkste moment uit het Belgische voetbal? Luister nu naar aflevering 5!

De zitactie van Anderlecht is een van de thema’s in aflevering 5 van Sjotcast. Foto: Jochem Maes

De competitie is volop bezig dus blijft Sjotcast niet achter. In deze Podcast van Het Nieuwsblad nemen chef Gert Gysen, voetbalredacteur Guillaume Maebe en eindredacteur Lars Godeau u mee doorheen de wondere wereld van het voetbal: op, maar vooral ook naast het veld. In aflevering 5 gaat het over de zitactie van Anderlecht, de naamswijziging van STVV-doelman Daniel Schmidt en de acteercarrière van Jan Vertonghen.

Sjotcast: elke maandag om 16u

In Sjotcast verhalen Guillaume Maebe, Gert Gysen en Lars Godeau over het leven van de jonge journalist in de grote voetbalwereld. Af en toe met een gast, af en toe met hun drietjes. Ook in het tweede seizoen komt er elke maandag een aflevering online, telkens om 16u.

‘Sjotcast’: beluister hier alle afleveringen van onze voetbalpodcast.