Automobilist met aanhangwagen met vier koeien rijdt in op file

Wevelgem - Op de E403 in Wevelgem gebeurde maandagmorgen nog maar eens een ongeval tijdens de ochtendspits. Een automobilist die onderweg was met een aanhangwagen met twee koeien en twee kalfjes reed in op een file.

Het ongeval gebeurde weer in de richting van Doornik, net na de tunnel in Wevelgem. Daar stropt het verkeer iedere morgen omdat heel wat automobilisten de verkeerswisselaar naar de E17 nodig hebben. Een oudere man die rond 9 uur onderweg was met een Toyota Land Cruiser en een aanhangwagen met daarin twee koeien en twee kalfjes merkte dat te laat op. Hij reed in op een Volkswagen Golf die achter een vrachtwagen van Clarebout Potatoes uit Heuvelland stond aan te schuiven.

Foto: gsd

“Hij duwde de auto achter mij tegen mijn vrachtwagen en belandde daarna tegen mijn mazouttank die openscheurde”, zegt de trucker die onderweg was naar buurt van Wetteren om aardappelen op te halen.

De bestuurder van de Volkswagen Golf klaagde over pijn in de nek en werd met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. De man die de dieren vervoerde bleef ongedeerd. Het rechtervoorwiel van zijn Toyota was afgekraakt. De twee koeien en twee kalfjes kregen een zware klap te verwerken, maar overleefden het ongeval. Hun aanhangwagen bleef intact en werd opgehaald door een kennis van de vervoerder.

Foto: gsd

De hulpverleningszone Fluvia die ter plaatse kwam, had vooral de handen vol met de vrachtwagen. Door lekken in de mazouttank liep heel wat brandstof op de autosnelweg. De vloeistof moest worden opgeruimd en de resterende olie in de tank werd opgevangen in een bak. Ondertussen werden de zwaar beschadigde wagens getakeld. Door het ongeval was de file op de E403 nog een stuk langer dan anders. De rechter- en middenrijstrook waren bijna twee uur versperd. Iets voor 11 uur was de snelweg weer vrij.