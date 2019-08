Belg (27) rijdt in op file in Duitsland: vier maanden oude baby komt om

Een Belgische automobilist van 27 is zondagochtend met hoge snelheid ingereden op de staart van een file op de Duitse A3-snelweg. Door de klap kwam een vier maanden oude baby, die in een van de wagens ervoor zat, om het leven. Zeven anderen raakten zwaargewond.

De 27-jarige Belg, die volgens Duitse media met een Audi Q7 reed, merkte de file om een nog onduidelijke reden niet op en reed met een hoge snelheid in op de BMW voor hem. De klap was zo fors dat ook de wagens ervoor, onder meer een Nederlandse Ford Focus, beschadigd werden.

De Belg zat niet alleen in de wagen, maar was vergezeld van vier medepassagiers van 10, 16, 39 en 42 jaar. In de BMW zaten vier mensen: een 17-jarige moeder, haar vier maanden oude baby en nog twee personen van 19 en 24. Behalve de Belgische bestuurder raakten zij allemaal zwaargewond. De baby overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De drie inzittenden van de Ford Focus bleven ongedeerd.

Door het ongeval was de snelweg richting Frankfurt vier uur lang afgesloten. Een verkeersdeskundige moet nu de oorzaak achterhalen.