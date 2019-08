Bijen voelen zich plots helemaal thuis ... op het kruis en achterwerk van deze man

Deze Indiase man had vorige week last van een opvallend én zeldzaam probleem. Tijdens een ritje naar de garage was de koningin van de zwerm op de onderrug van de man gaan zitten, waarna honderden andere bijen volgden. Niet veel later waren ze druk in de weer om een nest te bouwen op zijn kruis en achterwerk. De man slaagde er uiteindelijk in de koningin te vangen. Hij stak de moer in een potje, waardoor hij snel verlost was van het gezoem.