Transmigranten hebben begrip voor wanhoop van verdronken zwemmer: “Onbezonnen plan, maar op een dag ben ik misschien net zo wanhopig”

Vol ongeloof staren ze naar het confronterende foto van het opgeviste lichaam in de krant. De ontblote voet, de geïmproviseerde reddingsvest van visnet en plastiek flessen, de zwemvlies: alles drukt hen hard op het gevaarlijke bestaan dat ze leiden. “Net als deze man op de foto wagen wij ook iedere nacht ons leven. Maar hier in dit kamp zijn we sowieso dood in ons hart.”