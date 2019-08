Goudprijs staat historisch hoog: beleg in goud, maar doe dat heel voorzichtig

De goudprijs heeft het hoogste peil bereikt in zes jaar. De prijs voor een kilogram goud steeg maandagmorgen tot 44.784 euro. Dat heeft alles te maken met de economische onzekerheid - een dreigende handelsoorlog, een harde Brexit… - die zo goed als heel de wereld in zijn greep heeft, zeggen economen. Maar wie mee wil surfen op de hoge goudprijs en erin wil beleggen, is toch maar beter heel voorzichtig.